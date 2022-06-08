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Общество7 июня 2022 21:27

С начала спецоперации на Украине в Крым въехало более 212 тысяч человек

Миграционны процесс бдет продолжаться, считает Сергей Аксенов
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Пункт пропуска на границе с Крымом. Фото: Архив КП

Пункт пропуска на границе с Крымом. Фото: Архив КП

С начала спецоперации на Украине в Крым через пункты пропуска на границе с Херсонской областью въехало более 212 человек. Такие данные в телеэфире озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

- До 2,5 тысяч человек [в сутки] пересекает границу по всем пунктам пропуска. В общей сложности в Крым с начала спецоперации въехало более 212 тысяч человек,- сказал Аксенов.

Глава республики также отметил, что «миграционный процесс будет длиться до официального признания Россией освобожденных территорий».

Напомним, в Крыму планируют в течение 10-12 дней переоборудовать пункты пропуска на границе с Херсонской областью. Там будет увеличено количество полос для пропуска автомобили, а также установлены навесы, скамейки и туалеты для пассажиров и водителей.

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