С начала спецоперации на Украине в Крым въехало более 212 тысяч человек

Пункт пропуска на границе с Крымом. Фото: Архив КП

С начала спецоперации на Украине в Крым через пункты пропуска на границе с Херсонской областью въехало более 212 человек. Такие данные в телеэфире озвучил глава Крыма Сергей Аксенов.

- До 2,5 тысяч человек [в сутки] пересекает границу по всем пунктам пропуска. В общей сложности в Крым с начала спецоперации въехало более 212 тысяч человек,- сказал Аксенов.

Глава республики также отметил, что «миграционный процесс будет длиться до официального признания Россией освобожденных территорий».

Напомним, в Крыму планируют в течение 10-12 дней переоборудовать пункты пропуска на границе с Херсонской областью. Там будет увеличено количество полос для пропуска автомобили, а также установлены навесы, скамейки и туалеты для пассажиров и водителей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50