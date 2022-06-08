Железнодорожным сообщением в Крым планируют перевезти 2,3 миллиона человек

Купейный вагон поезда "Таврия", который следует в Крым. Фото: "Гранд Сервис Экспресс"

На фоне закрытого авиасообщения из-за спецоперации на Украине, в Крым железнодорожным транспортом планируют перевезти 2,3 миллиона человек, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, именно на железнодорожные перевозки в Крыму делают максимальную ставку на старте курортного сезона, для чего значительно увеличено количество поездов, курсирующих на полуостров.

- Более 600 вагонов работает во всех направлениях, курсируют 17 пар поездов. Сегодня компания-перевозчик добавила еще три пары. Это поезда из Смоленска, Белгорода. В общей сложности, если в прошлом году с 1 июня по 30 сентября железная дорога перевезла 660 тысяч человек, то в этом году мы планируем перевезти 2, 3 миллиона,- сказал Аксенов.

Глава республики также добавил, что для доставки туристов на территорию республики федеральным правительством будет принят ряд мер для увеличения посадочных мест еще на полмиллиона.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50