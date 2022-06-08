Фильтрация мужского населения будет занимать основное время в пунктах пропуска на границе с Крымом – Аксенов

Досмотровые мероприятия в пункте пропуска Фото: Александр ГЛУЗ

При пересечении границы между Крымом и Херсонской областью особое внимание будет уделяться проверке мужчин на предмет их причастности к украинским вооруженным формированиям. Об этом во время совместного эфира «Соловьев Live» и «Крым 24» сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.

- Основное время будет занимать фильтрация мужского населения… Сотрудники ФСБ на границе работают профессионально. Это колоссальный объем работы. Это досмотр и просмотр практически всех телефонов, лент внутри, что там написано, архивов, которые могут так или иначе указать на то, что человек симпатизирует или причастен к незаконным вооруженным формированиям, «Азову»* (признан экстремистским, запрещен в РФ) и другим на территориях Украины, которые не освобождены пока, - отметил Аксенов.

Напомним, в Крыму планируют в течение 10-12 дней переоборудовать пункты пропуска на границе с Херсонской областью и в десять раз увеличить их пропускную способность. Сейчас, как отметил глава республики, время ожидания досмотровых процедур превышает 5 часов.

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