В Симферополе распустились бутоны ароматных роз

Фото: МБУК "Парки столицы"

В Симферополе в Детском парке, парке имени Гагарина и сквере Тренева пышно зацвели ароматные розы. Об этом сообщили в МБУК «Парки столицы».

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Для того, чтобы красота розовых кустов радовала гостей парков летом, садовники весь год ухаживали и следили за розами, - говорится в сообщении.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Подготовка началась еще зимой: растения окучивали, удобряли и поливали. С наступлением весны кусты подстригли и придали им нужную форму. И вот теперь, с наступлением лета, нежные бутоны роз распустились и радуют глаз своим изяществом.

Напомним, недавно в Детском парке Симферополя распустились нежные соцветия олеандра - растения очень красивого, но ядовитого. Из-за небезопасных для человека веществ, которые содержатся в каждой его части, от соблазна сорвать цветок лучше воздержаться.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50