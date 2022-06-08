За все время Крым отправил 5 тысяч тонн гуманитарной помощи жителям ЛНР и ДНР

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За все время Крым отправил более пяти тысяч тонн гуманитарной мощи жителям ЛНР и ДНР, сообщил глава республики Сергей Аксенов во время заседания штаба по гумсотрудничеству.

- За все это время было отправлено более 5 тысяч тонн помощи, половина из которых поступила от субъектов Российской Федерации, а вторая половина – от Федерального агентства по государственным резервам, - уточнил Аксенов.

По его словам, республика оказывает помощь в области логистики при поставке грузов, а также при вывозе в Россию мирных жителей.

Напомним, что в крымской столице функционируют четыре пункта сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик по адресам: улица Субхи, 4, улица Киевская, 60, улица Залесская, 97 и улица Аксакова, 7. Они открыты ежедневно с 09.00 до 14.00. Необходимы вода, детское питание, продукты с долгим сроком хранения, теплые вещи и предметы первой необходимости.

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