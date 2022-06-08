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Общество8 июня 2022 10:48

Коты прилетели: в ботаническом саду Крыма появились неожиданные гости

Котики украшают Никитский ботанический сад ничуть не меньше, чем цветы
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фото: Алексей Касенко/Никитский ботанический сад

Фото: Алексей Касенко/Никитский ботанический сад

В ботаническом саду на Южном берегу Крыма поселились неожиданные гости. Забавные котики наблюдают за посетителями сада, как и полагается, свысока.

Милой фотографией поделились в Tg-канале Никитского ботанического сада.

- Котики Никитского сада - наша любовь и достопримечательность, - отметили в ботаническом саду.

Стоит отметить, что местом притяжения в Никитском ботаническом саду являются растения. Одним из красивейших сортов розы, которые цветут в саду, без сомнения является «Глория Дэй».

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