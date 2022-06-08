Фото: Янина Павленко/Telegram

Территорию усадьбы Меллер-Закомельских в Ялте привели в порядок, Как сообщила глава местной администрации Янина Павленко в своем Telegram-канале, временный беспорядок возле здания был связан с очищеним усадьбы от хлама.

- Собственник вывез хлам. Еще раз - это выявленный объект культурного наследия с теперь уже охранным статусом и не может быть снесен, - написала градоначальница.

По ее словам, здание усадьбы подлежит только реставрации. Учитывая, что объект находится в частной собственности, владельцу было рекомендовано вынести из усадьбы пожароопасные предметы. Работы выполнены, а территория приведена в надлежащий вид. Ранее на место выезжали сотрудники Департамента архитектуры администрации, никаких нарушений выявлено не было - строительные работы на объекте не ведутся.

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