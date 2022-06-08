Дети из Херсонской и Запорожской областей этим летом смогут поехать в «Артек»

Детям из Украины выделят путевки в "Артек" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дети из Херсонской и Запорожской областей Украины, а также из ЛНР и ДНР этим летом смогут поехать в «Артек». Об этом во время совместного эфира «Соловьев Live» и «Крым 24» сообщил Глава Крыма Сергей Аксенов.

- Правительством РФ поддержана инициатива о том, чтобы дети поехали отдыхать в «Артек». Выделены путевки, ребята поедут отдыхать уже этим летом. Сейчас уточняется количество детей, сколько и в какие смены готовы принять, - сказал Аксенов

Кроме того, по словам главы республики, выпускники школ из «освобожденных территорий» Украины уже в этом году смогут поступить в любой вуз России, в том числе и в Крыму.

Напомним, с начала спецоперации на Украине границу между Крымом и Херсонской областью пересекли более 212 тысяч человек.

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