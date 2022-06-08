В Крыму может ухудшиться ситуация с COVID-19 из-за турпотока

В Крыму не исключают ухудшение эпидситуации Фото: Олег ЗОЛОТО

В Крыму в туристический сезон может ухудшиться эпидемиологическая обстановка с COVID-19, сообщил врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский.

По его словам, в республике процедуру вакцинации прошли более 79% населения от ранее намеченного плана. Это неплохой показатель, однако останавливаться на этом не стоит.

- По данным Роспотребнадзора, расслабляться не приходится. Мы ожидаем, что возможно осложнение эпидситуации в связи с летней миграцией населения и выявлением в ряде других субъектов значительного количества случаев, - рассказал он.

За минувшие сутки в Республике Крым выявили 35 случаев новой коронавирусной инфекции, в Севастополе - 16.

Напомним, что в Крыму и Севастополе с 6 июня отменен масочный режим. Теперь мера носит исключительно рекомендательный характер.

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