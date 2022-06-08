В Симферополе 9 июня отключат свет на 29 улицах

Электричество отключат на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

9 июня в Симферополе частично отключат свет на 29 улицах, так же не будет электричества на 1 площади, бульваре и 4 переулках. Отключение электричества происходит из-за ремонта электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а; Садовая, 2-12, 1-11а; Тополевая, 3-3а; Шоссейная, 4; Марка Донского, 20а/33а, 20, 22, 24; Героев Сталинграда, 29-35; Куйбышева, 42-96, 57-83; Московская, 22, 37, 39; Лермонтова, 17,19, 29, 37; Фруктовая, 55-61; Общественная, 48-58, 47-63; пер. Огородний, 2-12, 1-15; Стрелковая, 2-26, 1-19; Чонгарская, 30-48, 39-55; Донская, 4, 6; Титова, 26-40, 77; Садовая, 18-36, 19-35; Янтарная, 60-78; Хвойная, 72-84, 67-73; Звездная, 52-90, 63-91; Миндальная, 48-106, 43-95; Пихтовая, 64-120, 59-109; Абдуль-Тейфук, 63-97; Къокъулы, 20-26; Высотная, 92, 93-107; Дарвина, 20-72, 27-83; Бархатовой, 92; Целинная, 24-74, 29-71; Димитрова, 38-74, 33-73; Севастопольская, 250а; Киевская, 62-64/41; Тренева, 2-8а, 1-21; Февральская, 2-6, 1-5; Толстого, 21; Декабристов, 13/30

- переулок Совхозный, 10-16, 7-13; Фруктовый, 28/38; Бокуна, 2-12, 1-15; Огородний, 2-12, 1-15

- площадь Куйбышева

- бульвар Франко, 30-32/9, 33-41/64

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