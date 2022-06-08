Фото: Янина Павленко/Telegram

На Ай-Петри снесли 19 незаконных торговых точек, а также вывезли несколько машин с мусором.

- Демонтировано 19 НТО, вывезено 4 машины мусора. Напоминаю, контроль за порядком на плато осуществляется в ежедневном режиме, - цитирует КИА главу местной администрации Янину Павленко.

Ранее сообщалось, что в Ялте убирают портящие вид на море ларьки и киоски. Власти очищают набережную от незаконных торговых объектов. Под снос попали девять НТО.

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