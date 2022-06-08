Для жителей Ушаковской балки в Севастополе запустили бесплатный автобус к пляжу

В Севастополе к пляжу запустили бесплатный автобус. Фото: Департамент транспорта города/VK

В Севастополе запустили бесплатный автобус к пляжу для жителей района Ушаковская балка. Об этом сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

- Автобус ходит по маршруту «Адмирала Макарова – Омега» два раза в день. Время отправления с улицы Адмирала Макарова в 09:00 и 14:00. От Омеги в 13:00 и 18:00,- говорится в сообщении.

Напомним, купальный сезон в Севастополе начнётся с 15 июня и продлится до 15 сентября. Такое решение было принято правительством города. Летом в Севастополе официально будет работать 24 пляжа.

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