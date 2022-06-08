Под Симферополем в багажнике сгоревшей машины нашли человеческие останки

Труп обнаружили в багажнике "девяносто девятой" Фото: Евгения ГУСЕВА

В одном из сел Симферопольского района обнаружили человеческие останки в сгоревшем автомобиле «ВАЗ-21099». Как КП-Крым сообщил источник в правоохранительных органах, о страшном происшествии стало известно вечером 7 июня.

Сгоревший автомобиль обнаружил возле коровника 74-летний местный житель. Подойдя ближе к машине, пенсионер увидел, что из багажника видны останки сгоревшего человека. Перепуганный мужчина сразу же обратился в полицию.

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 43-летний симферополец, который подрабатывал строителем. На данный момент тело мужчины направлено на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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