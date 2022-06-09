В Крыму дельфину 6 дней делали капельницы и приносили свежую рыбу

Зоозащитники спасали дельфина прямо на мелководье. Фото: кадр видео Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»/VK

Крымские зоозащитники несколько дней делали все возможное, чтобы спасти больное млекопитающее.

- Дельфин Нико - борец, который провел с нами 6 суток, сплотил многих людей, подарил новые знания и напомнил, как важно иметь место для оказания помощи! – сообщили в Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Белобочку нашли в камышах Стрелецкой бухте утром 28 мая.

Сотрудники центра и волонтеры вывели его на мелководье.

- В жутких условиях, среди грязи и ила, мы провели УЗИ, сделали анализы крови и поставили капельницы, - рассказали зоозащитники, отметив, что белобочка была серьезно больна.

Спасали дельфина всем миром: одни сделали для него поддерживающее приспособление из понтонов, приносили свежую рыб, а другие следили за дельфином, кормили и разминали.

Но все усилия были тщетны:

- У Нико появился великолепный аппетит и очень повысилась активность. Несмотря на улучшение анализов и самочувствия, состояние его легких обрадовать не могло. На шестой день он резко отказался от еды и перестал дышать.

Центр нуждается в создании стационарной лечебницы, где можно оказывать помощь китообразным в цивилизованных условиях.

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