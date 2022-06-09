Крым вошел в топ-10 популярных направлений для горного туризма в России

В Крыму много маршрутов для любителей пеших походов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крым возглавил рейтинг мест России, где самые интересные маршруты для несложных походов.

- Более тридцати процентов опрошенных отметили горные маршруты и тропы в Крыму как самые живописные и интересные для хайкинга. На втором месте - Алтайские горы, за которых отдали голоса 27%. Третье досталось Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии, - сообщили в российском сервисе бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, подведя итоги опроса пользователей социальных сетей.

Топ-10 популярных маршрутов для летнего в России (в процентах по результатам опроса в соцсетях Tvil.ru):

- Крым, 33

- Горный Алтай и Алтайский край, 27

- Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия, 13

- Краснодарский край, 7

- Камчатский край, 7

- Башкирия, 4

- Карелия, 4

- Красноярский край, 2

- Кемеровская область, 2

- Северная Осетия, 2

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