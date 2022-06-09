13 июня выходной или нет в Крыму: власти дали ответ

В этот день в некоторых городах Крыма пройдут разные мероприятия. Фото: "КП" Архив

Лето только началось. Хоть погода пока не очень радует жителей и гостей полуострова: то сильная жара, то проливные дожди, зато впереди обещают целое обилие выходных. Рассказываем, будет ли выходным в Крыму 13 июня - после Дня России.

Так, по информации Министерства труда и социальной защиты республики, в воскресенье 12 числа у крымчан и севастопольцев будет традиционный выходной – жители полуострова будут отмечать знаменательный для региона праздник. В этот день в некоторых городах Крыма пройдут разные мероприятия.

Так, с 10:00 до 13:00 в крымской столице пройдет Республиканская молодежная интеллектуальная игра в формате командных игр, посвященная знанию истории России, культуре, спорту, науке и другим достижениям страны, которое пройдет на площади имени В. И. Ленина. Вечером в 20:00 на главной площади города пройдет концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов республики, а в 22:00 в центре ожидается праздничный фейерверк.