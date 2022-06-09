В Советском районе Крыма водитель получил черепно-мозговую травму в ДТП

Фото: mchs.rk.gov.ru

В Советском районе 8 июня произошло ДТП с участием двух легковушек, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Фото: mchs.rk.gov.ru

На автодороге «Таврида- Джанкой- Красноперекопск» вблизи села Шахтино лоб в лоб столкнулись «ВАЗ 2107» и «Ford Focus». Пострадал один человек.

- В результате ДТП водителя «ВАЗ 2107» госпитализировали в близлежащую больницу с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, рваная рана губы, - говорится в сообщении.

Ранее в Симферополе рейсовый автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик: пострадала 17-летняя пассажирка. По факту произошедшего начала проверку прокуратура.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50