В Красногвардейском районе Крыма произошла жуткая авария: пострадали четыре человека

Авария произошла утром 9 июня. Фото: пресс-служба МВД Крыма

В Красногвардейском районе Крыма возле поворота на село Марьяновка 9 июня произошла серьезная авария с участием автомобилей «ВАЗ» и Chevrolet Lanos. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, в аварии пострадали четыре человека.

Произошло все около девяти часов утра. На перекрестке 37-летний водитель отечественного автомобиля, ехавший со стороны Джанкоя, решил по правой обочине объехать машину, поворачивающую налево.

В аварии пострадали водители и пассажиры легковушек. Фото: пресс-служба МВД Крыма

- Выехав на перекресток, автомобилист «ВАЗа» столкнулся с «Chevrolet Lanos», который со встречного направления в этот момент завешал свой поворот налево, - подчеркнули в пресс-службе МВД.

В результате столкновения пострадали два водителя и два пассажира обоих автомобилей. Они были доставлены в больницу.

Один из водителей ехал по обочине. Фото: пресс-служба МВД Крыма

На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

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