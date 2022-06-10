Завершение строительства Соборной мечети в Крыму перенесено на 2023 год

Мечеть находится на улице Ялтинской в Симферополе. Фото: "Википедия"

Завершение строительства Соборной мечети в Симферополе намечено на 1 июля 2023 года. В последний раз работы затянулись из-за санкций. Для продолжения строительства были необходимы материалы, которые завозились из-за границы.

- Мы планируем завершить этот объект в следующем году к концу марта - в начале мая месяца. Полностью будет сдан объект в середине года, то есть к 1 июля этот объект будет завершен, - сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в эфире крымскотатарского телеканала «Миллет».

По его словам, ежедневно на объекте трудятся более 120 человек. На данном этапе готовность объекта составляет 70%. Большая часть предстоящих работ относится к благоустройству прилегающей территории. Недостающее ранее стройматериалы поставляются из Турции.

Ранее сообщалось, что реконструкция набережной Терешковой в Евпатории завершится в 2024 году. Работы оцениваются в 1,5 млрд рублей.

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