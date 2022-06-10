В Севастополе простились с разведчиком, погибшим во время спецоперации на Украине

Иван Прокопов - уроженец Ставрополья. Фото: Tg-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Севастополь снова понес потери во время специальной военной операции на территории Украины. Погиб старшина военной части 43071, разведчик Иван Александрович Прокопов. Соболезнования родным и близким героя выразил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Иван Прокопов - уроженец Ставропольского края, он родился в селе Ростованозское.

- Он выбрал военную карьеру, неоднократно был отмечен руководством, награжден медалями «За возвращение Крыма», «Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу в спецназе» и другими, - рассказал Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Военнослужащий погиб, выполняя свой долг перед Родиной во время спецоперации.

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