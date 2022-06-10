Уличные фотографы в Ялте попали под уголовное дело за жестокое обращение с животными

В настоящее время следственными органами дикие животные изъяты Фото: Евгения ГУСЕВА

Под уголовное дело попали предприимчивые граждане, которые оказывали платные услуги в виде фотографирования с дикими животными в Ялте. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Установлено, что на территории набережной города, смотровой площадки «Ласточкино гнездо», водопада «Учан-Су», плато горы «Ай-Петри», а также Воронцовского парка в местах массового скопления граждан организовано оказание платных услуг в виде фотографирования с участием диких животных, - говорится в сообщении.

Владельцы животных не позаботились о безопасности своих клиентов, в том числе несовершеннолетних. Кроме того, четвероногие содержались в ненадлежащих условиях. На время расследования пушистых и пернатых у владельцев изъяли.

Ранее сообщалось, что Следком завел уголовное дело на прокатчиков детских дрифт-каров на набережной в Ялте. Инициаторы экстремального спорта никак не позаботились о безопасности малолетних.

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