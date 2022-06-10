Восемь судов Крыма получили сообщения о лжеминировании 10 июня

В суды Крыма поступили очередные сообщения о минировании. Фото: "Яндекс.Карты"

Из-за очередных сообщений о лжеминировании восемь судов Крыма вынуждены были приостановить свою работу 10 июня, сообщили в Управлении Судебного департамента в Республике Крым.

- Результаты проверки сообщений о минировании Ялтинского городского и Белогорского районного судов свидетельствуют о том, что сообщения были ложными. Сот рудники указанных судов заходят в здания судов и начинают приступать к работе после вынужденного перерыва, - говорится в сообщении.

Сегодня утром сообщения с угрозами поступили в Железнодорожный, Центральный и Киевский районные суды крымской столицы, а также в Симферопольский, Бахчисарайский и Белогорский районные суды, Евпаторийский и Ялтинский городские суды. Сотрудников эвакуировали. В Ялте и Белогорске продолжают работать правоохранители, проверяя информацию. В остальных судах работа возобновлена, сотрудникам ничего не угрожает.

Кроме того, из-за аналогичного письма сегодня эвакуировали главный корпус Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. После проверки опасных предметов не обнаружено, сообщили в пресс-службе вуза.

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