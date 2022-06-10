Суд в Крыму оставил в силе арест гражданина Украины, подозреваемого в участии в нацбатальоне

Участнику незаконного вооруженного формирования грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании в непосредственной близости от государственной границы России.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2016 году гражданин Украины С. Гудым вступил в незаконное вооруженное формирование, которое дислоцировалось на территории Херсонской области. В мае 2022 года он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Постановление суда первой инстанции было обжаловано по апелляционной жалобе защитника. Однако суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с требованиями закона, не имеется, - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда пояснили, что совершенное преступление, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ, относится к категории особо тяжких и наказание за него предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в мае этого года ФСБ задержала на границе с Крымом боевика украинского «батальона имени Номана Челебиджихана».

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