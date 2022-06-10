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Происшествия10 июня 2022 11:48

Суд в Крыму оставил в силе арест гражданина Украины, подозреваемого в участии в нацбатальоне

Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
Участнику незаконного вооруженного формирования грозит до 15 лет лишения свободы

Участнику незаконного вооруженного формирования грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Артем КИЛЬКИН

Верховный Суд Республики Крым оставил под стражей подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании в непосредственной близости от государственной границы России.

Как сообщили в пресс-службе суда, в 2016 году гражданин Украины С. Гудым вступил в незаконное вооруженное формирование, которое дислоцировалось на территории Херсонской области. В мае 2022 года он был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

- Постановление суда первой инстанции было обжаловано по апелляционной жалобе защитника. Однако суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что оснований для отмены обжалуемого решения, постановленного в соответствии с требованиями закона, не имеется, - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда пояснили, что совершенное преступление, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ, относится к категории особо тяжких и наказание за него предусмотрено только в виде лишения свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, в мае этого года ФСБ задержала на границе с Крымом боевика украинского «батальона имени Номана Челебиджихана».

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