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Общество10 июня 2022 12:24

В Крым с 15 июня придет прохлада

Возможны кратковременные грозовые дожди
Авторы (2):
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Сергей ЗАКАМАЛДИН

Фото: Надежда ДАЦЮК

В середине следующей недели в Крыму немного похолодает из-за холодного фронтального раздела. Об этом КП-Крым сообщила начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.

- В середине недели по территории полуострова пройдет холодный фронтальный раздел, который принесет кратковременные дожди, грозы и понижение дневных температур до 21-26 градусов, ночных - до 13-18 градусов, - заявила Татьяна Любецкая.

В грядущие праздничные выходные на полуострове будет жарко - днем столбики термометров будут показывать 25-30 градусов, а ночью - 15-20 градусов. 11 и 12 июня в Крыму будут хозяйствовать тропические воздушные массы. При этом возможны кратковременные грозовые дожди.

Черное море тоже постепенно прогревается. Вдоль западного побережья температура морской воды составляет 19-20 градусов, на Южном берегу Крыма и восточном побережье - 20-21 градус, в Керченском проливе - 23 градуса.