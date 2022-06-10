Почти все 83 пляжа в Ялте готовы к курортному сезону

Фото: Янина Павленко/Telegram

Глава администрации Ялты заявила о готовности почти всех пляжей к курортному сезону. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

- Понимаем глобальную проблему – необходима реконструкция берегоукрепительных сооружений, особенно в Алупке. Готовим бумаги на проектирование и реконструкцию за счет федерального бюджета. По большинству пляжей дан ряд поручений по их благоустройству, - сообщила градоначальница.

По ее словам, на прошлой неделе на пляже «Акведук» начали снос незаконных нестационарных торговых объектов. На самом популярном пляже Алупки «Лазурный берег» готовятся монтировать настилы, пляж откроется в течение двух недель. На пляже гостиницы «Ялта-Интурист» все исправно, остается лишь решить вопрос с парковкой.

- Итог: все 83 пляжа к приему гостей готовы! Недочеты стараемся устранять оперативно! Мониторинг продолжится в течение всего сезона, - заключила Павленко.

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