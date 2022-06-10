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Общество10 июня 2022 14:03

В Керчи открыли совместный крымско-абхазский завод по производству рыбной муки

В городе рассчитывают на новые рабочие места и поступления в бюджет
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Завод даст Керчи новые рабочие места

Завод даст Керчи новые рабочие места

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Керчи открыли совместное крымско-абхазское предприятие по производству рыбной муки, гранулированных кормов и рыбьего жира. Об этом у себя в Telegram сообщил премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

- Это большой проект с инвестициями более 2 миллиардов рублей, который будет реализовываться в три этапа. На сегодняшний день мы открываем первый этап с объемом инвестиций порядка 350 миллионов. Это производство рыбной муки, а к концу года состоится открытие цеха по производству гранулированных кормов,- сообщил Гоцанюк.

По его словам, соглашение о сотрудничестве с Абхазией было подписано в рамках Ялтинского международного экономического форума в 2016 году.

От реализации проекта в Крыму рассчитывают получить новые рабочие места, а также порядка 150 миллионов рублей налоговых поступлений в ближайшие два года.

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