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Общество11 июня 2022 7:23

Росавиация продлила запрет на полеты в аэропорт Симферополя до 18 июня

Ограничение введены из-за спецоперации на Украине
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Симферополь пока самолеты не летают.

В Симферополь пока самолеты не летают.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в аэропорты юга и центральной части страны.

- Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июня 2022 года 03:45 по московскому времени, - такое сообщение появилось на сайте министерства транспорта Российской Федерации.

В официальном заявлении говорится, что нельзя воспользоваться услугами аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростов-на-Дону и Элисты. Значится в списке, как и прежде, и международный аэропорт имени Ивана Айвазовского в Симферополе.

Другие воздушные гавани России работают штатно, поэтому авиакомпании перевозку пассажиров могут организовать используя аэропорты в других городах, таких как Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москва.

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