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Общество11 июня 2022 9:05

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности до 25 июня

Власти держат ситуацию в регионе под контролем
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней.

Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В отдельных регионах Крыма актуален «желтый» уровень террористической опасности, который был введен из-за начала спецоперации на Украине.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о продлении этой профилактической меры, принимаемой для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности региона.

С 20.00 10 июня до 20.00 25 июня этого года в зоне действия высокого («желтого») уровня террористической опасности будут находиться:

- городские округи Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск и районы - Джанкойский и Красноперекопский;

- объекты крымских министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации.

- Ситуация в регионе полностью контролируется органами власти всех уровней. Правоохранительными органами и силовыми структурами обеспечивается безопасность республики, ее жителей и гостей, - отметил руководитель республики.

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