В Крыму пропал 47-летний мужчина в черной одежде

Евгений Родин. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил в соцсети ориентировку на жителя Симферополя.

- Пропал Родин Евгений Евгеньевич, 47 лет (1975 года рождения), город Симферополь, - сообщили волонтеры, отметив, что с 4 июня 2022 года близкие крымчанина не знают где он и что с ним.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Евгений Родин был одет в черного цвета кофту, футболку, кроссовки и спортивные штаны с серыми лампасами.

Если вы видели этого мужчину - звоните по телефонам 8 (800)7005452 или 112 (звонок бесплатный).

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