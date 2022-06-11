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Общество11 июня 2022 14:53

На Южном берегу Крыма в Гурзуфе снесли 4 незаконных НТО

Власти очищают курорт от портящих вид конструкций
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Гурзуф. Фото: Янина Павленко/VK

Гурзуф. Фото: Янина Павленко/VK

Крымские власти наводят порядок на ЮБК: сначала в Ялте убрали нелегальные НТО (нестационарные торговые объекты), навели порядок на плато Ай-Петри, а теперь и на Гурзуф обратили внимание.

- Держу на контроле снос незаконных НТО на набережной. С моего последнего визита с руководителем Минкурортов в конце мая снесли 4 шалмана, еще 4 - в ближайшее время, - сообщила глава администрации города Ялта Янина Павленко.

Чиновник отметила, что «жители и отдыхающие изменениями довольны, а значит идем верной дорогой!»

Градоначальница также дала слово чаще и больше общаться с людьми, лично заглядывать в дворы многоэтажек, за счет сокращения кабинетной работы.

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