Погода на 12 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 32 градусов

Температура воды в Черном море +19…+22°.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
12 июля на Крымском полуострове пройдет спокойно - опасные метеорологические явления не ожидаются.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 15...17°; днем 27...29°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с., тепло до 30…32°.
В Ялте, как сообщает gismeteo, +20…+26°, северо-восточный ветер 5-15 м/с. Пасмурно.
В Евпатории +20…+22°, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Пасмурно.
В Керчи +23…+26°, северо-восточный ветер 8-13 м/с. Переменная облачность.
В Феодосии +21 …+27°, северо-восточный ветер 7-11 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +20…+26°, северо-восточный ветер 8-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.
В Джанкое +20…+29°, скорость восточного ветра 8-11 м/с. Переменная облачность.
Температура воды в Черном море +19…+22°.
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