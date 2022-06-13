В Симферополе 14 июня отключат электричество на 9 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

14 июня в Симферополе частично отключат свет на 9 улицах. Причина временных перебоев с подачей электричества - ремонт электросетей.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

- улицы Мемета Аппазова, 30-70 , 21-59 ; Сейдали Куртсеитова, 22-60 , 29-71 ; Алиме Абденнановой, 40-86 , 39-81 ; Абдуллы Дагъджи, 39-83; Сельская, 41-57; Садовая, 18-36 , 19-35 ; Целинная, 24-74 , 29-71 ; Димитрова, 38-74 , 33-73 ; Севастопольская, 250а.

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