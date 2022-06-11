В Симферополе появилось патриотическое граффити к Дню России

Граффити к 12 июня. Фото: Михаил Афанасьев/VK

Крымская столица готовится к 12 июня, когда отмечается День России.

И глава администрации города Симферополя Михаил Афанасьев в соцсети разместил пост, о том, что неравнодушные жителей многоквартирных домов на улицы Мате Залки стали инициаторами патриотической акции. Горожане предложили украсить стену патриотическим граффити, выполненным в бело-сине-красной цветовой гамме флага Российской Федерации.

Фото: Михаил Афанасьев/VK

- В преддверии Дня России замечательная композиция была нанесена и теперь украшает фасад, - сообщил градоначальник, поблагодарив всех сопричастных за поддержку и реализацию. - Крымчане сделали свой выбор и мы всецело поддерживаем нашего президента!

Напоминаем, что этой весной фасад здания главпочтамта в Симферополе украсили масштабным рисунком в поддержку спецоперации на Украине.

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