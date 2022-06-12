В Крыму легковушка с детьми врезалась в дорожный каток

ДТП произошло в Кировском районе. Фото: пресс-служба МВД по РК

В селе Золотое Кировского района легковой автомобиль врезался в дорожный каток. Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым, авария произошла поздно вечером 11 июня. В легковушке находились двое детей 12-ти и 8-ми лет.

- 34-летний водитель автомобиля ВАЗ - 2108, двигаясь по улице Мичурина в направлении села Льговское, не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся в попутном направлении дорожным катком. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автомобиля, 2003, 2009 и 2014 годов рождения,- сообщили в МВД Крыма.

Каок двигался в попутном направлении. Фото: пресс-служба МВД по РК

Все пострадавшие доставлены в больницу. По факту ДТП с несовершеннолетними сотрудники полиции проводят проверку.

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