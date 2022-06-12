В Севастополе открылась выставка, посвященная жизненному пути адмирала Ушакова

Федор Ушаков был командующим Черноморским флото в 1790-1798 годах Фото: Александр ГЛУЗ

В Севастополе открылась уникальная передвижная выставка «Адмирал Ушаков». На ней представлены документы из архивов о важнейших этапах жизненного пути великого русского флотоводц, исторически оригинальная реставрация его мундира и другие интереснейшие экспонаты, сообщили в пресс-службе правительства города.

- Благодаря выставке личность адмирала открывается с необычной стороны, например, экспозиция дает ответ на вопрос, почему его причислили к лику святых, - говорится в сообщении.

Отмечается, что за шесть лет своей деятельности выставка предоставлялась в 26 городах России - от Санкт-Петербурга до Севастополя.

В Севастополе выставка будет работать в Доме офицеров Черноморского флота с 12 по 17 июня. Вход на нее свободный.

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