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Происшествия13 июня 2022 7:22

В Бахчисарае задержан севастопольский вор-рецидивист

Мужчине грозит до трех лет тюремного заключения
Надежда ДАЦЮК
Надежда ДАЦЮК
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бахчисарае задержали подозреваемого в краже 33 тысяч рублей из городского магазина.

В полицию обратился индивидуальный предприниматель. Он сообщил правоохранителям, что дверь магазина взломана, и вор забрал деньги.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. 40-летний мужчина, житель Севастополя, был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений.

- Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления — кражи, совершенной с незаконным проникновением в помещение, - уточнили в пресс-службе МВД.

Задержанному грозит до трех лет тюремного заключения и с возмещением нанесенного ущерба. Сейчас мужчина находится под стражей.