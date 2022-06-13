Два микрорайона Симферополя почти на сутки останутся без воды

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Два микрорайона в Симферополе почти на сутки останутся без воды из-за укладки дорожного покрытия. Подрядчик будет перестраивать участки трубопроводов. Как сообщили в ГУП РК «Вода Крыма», водоснабжение будет ограничено в Каменке и Хошкельды.

- Для выполнения вышеуказанных работ будет ограничиваться водоснабжение во всём микрорайоне: на улицах Сулейманова, Моллаева, Ипчи, Койдешлер, Достлук, Арекет, Керимова, Османова, Мамута, Умерова, Мустафаева, Аметовой, Велиевой, Булатова, Гафарова, Улановой, Акташ, Бирилик, Миллет и так далее. Ограничения будут действовать ориентировочно до 08:00 14 июня, - уточнили в пресс-службе муниципального предприятия.

Жителям указанных микрорайонов будут подвозить воду автоцистернами.