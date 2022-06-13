В Крыму за сутки выявили 27 человек с коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму за сутки выявили 27 человек с коронавирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, за все время пандемии в республике подтвердили больше 182 тысяч случаев болезни.

Напомним, что в Крыму и Севастополе был отменен масочный режим с 6 июня. Теперь средства индивидуальной защиты не обязательно носить в общественных местах и магазинах.

При этом власти опасаются, что из-за наплыва туристов на полуострове может вновь произойти вспышка коронавируса, поэтому местных жителей призывают проходить вакцинацию и ревакцинироваться.