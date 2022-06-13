С 1 июля кубометр воды для крымчан подорожает

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму с 1 июля подорожают услуги водоснабжения и водоотведения. Как сообщили в пресс-службе ГУП РК «Вода Крыма», до 31 декабря 2022 года абоненты категории «Население» будут платить за воду по 33,24 рубля за кубометр. Такой же тариф установлен за водоотведение.

При этом абоненты Симферопольского филиала будут платить за водоотведение по 19,3 рубля за кубометр.

Для абонентов из категорий «Бюджет» и «Прочие» также меняются тарифы. Более подробную информацию можно посмотреть на сайте ГУП РК «Вода Крыма».