С 12 июня поезд Кисловодск-Симферополь начал курсировать через день

Фото: "ГрандСервисЭкспресс"

С 12 июня поезд Кисловодск-Симферополь №425/426 начал курсировать через день.

Состав отправляется в 12:39 из Кисловодска и прибывает в Симферополь на следующий день в 08:50. Обратно поезд выходит в 20:30, а в Кисловодск прибывает в 16.17 следующего дня.

- Поезд движется через Минеральные Воды, где открыт аэропорт и куда летают самолеты со всей России. Аэропорт Минвод связан с железнодорожным вокзалом маршрутным такси №11. В сторону Крыма поезд отправляется из Минеральных Вод в 14.53. Из Крыма прибывает в 14.11, - сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Кроме того, состав проезжает через Краснодар. Билет на поезд можно купить на сайте и в кассах.

Напомним, режим временного ограничения на полеты в аэропорты юга страны и центральной части России до 18 июня.