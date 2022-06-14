Погода на 14 июня 2022 года в Крыму и Севастополе: вернулись дожди

Тарханкут. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

14 июня на Крымском полуострове тепло и влажно.

- В ближайшие двое суток погода будет определяться зоной атмосферных фронтов. Днем в понедельник, в течение суток во вторник пройдут дожди, местами сильные с грозой, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17...19°, днем 26...28°.

В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Днем северный ветер 7-12 м/с., тепло до + 29°.

В Ялте, как сообщает gismeteo, +21…+26°, северо-западный ветер 6-10 м/с. Переменная облачность, дождь, гроза.

В Евпатории +20…+28°, северо-западный ветер 3-10 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Керчи +23…+26°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +21 …+27°, восточный ветер 2-6 м/с. Малооблачно, небольшой дождь, гроза.

В Черноморском +20…+24°, северо-западный ветер 4-12 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

В Джанкое +21…+29°, скорость восточного ветра 6-8 м/с. Переменная облачность, небольшой дождь.

Температура воды в Черном море +20…+22°.

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