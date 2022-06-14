В Керчи мужчины ограбили рыночный склад одежды на 107 тысяч рублей

Фото: МВД по РК

В Керчи двое мужчин 36 и 23 лет обворовали склад с одеждой на 107 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: МВД по РК

Ночью злоумышленники проникли в складское помещение, расположенное на одном из городских рынков. Пока один взламывал роллеты и наружную дверь, второй следил за обстановкой.

- Поместив в полимерные сумки и пакет более 120 единиц мужской одежды, злоумышленники покинули территорию рынка, распорядившись похищенным по своему усмотрению, - говорится в сообщении.

Каждому из них теперь грозит до пяти лет лишения свободы. Кроме того, 23-летний обвиняемый привлечен к ответственности за хранение наркотиков. Как оказалось, парень нашел на территории города контейнер с порошкообразным веществом, лежащий в траве. Находку молодой человек оставил для личного употребления. Экспертиза показала, что вещество массой 0,32 грамма содержит в своем составе производное N-метилэфедрона.

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