В Севастополе мужчина едва не погиб на диком пляже

Севастополец упал с высоты на необорудованный пляж. Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ Севастополя

В Севастополе мужчина упал с обрыва на необорудованном пляже. Как сообщили в пресс-службе Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя, произошло все в районе улицы Военных Строителей Гагаринского района.

Сообщение на пульт дежурного поступило 13 июня в 16:11. К месту происшествия выехали спасатели, нашли пострадавшего и оказали ему первую помощь. Сложность заключалась в том, что эвакуировать мужчину пришлось из труднодоступного места.

- Работы были завершены в 16:54. От ГКУ ЦГЗ города Севастополя было задействовано четыре человека личного состава и одна единица техники, - говорится в сообщении.

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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