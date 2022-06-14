Фото: Янина Павленко/скриншот из видео/Telegram

Ремонт Массандровской школы искусств под Ялтой завершен на 90%.

- Завершаем затянувшийся ремонт Массандровской школы искусств! Дружный творческий коллектив - 19 преподавателей и 173 ученика - ждут открытия больше дух лет. Здание готово почти на 90%, - цитирует главу администрации Ялты Янину Павленко Крымская газета.

По ее словам, рабочие заменили кровлю, окна и полы, отремонтировали котельную, проложили коммуникации, в настоящий момент заканчивают отделку фасада и внутренних помещений. Также предстоит благоустроить прилегающую территорию, в частности, заасфальтировать двор, высадить растения, установить беседку и скамейки. Кроме того, на территории планируется установить модульный зал для занятий хореографией.

Павленко отметила, что здание школы является бывшим домом священника, которое было построено в 1917 году. Ввиду этого часть деревянных перегородок заменили на каменные. В перспективе это улучшит звукоизоляцию, сделав музыкальные занятия более комфортными.

Ремонт Массандровской школы искусств начался два года назад. Срок завершения работ пришлось отложить из-за дополнительных работ и корректировки проекта - у здания обнаружили некоторые дефекты.

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