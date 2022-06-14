На прошлой неделе крымчане решили резко жениться

Фото: Минюст по РК

За последнюю неделю в Крыму резко выросло количество браков. Как сообщили КП-Крым в пресс-службе Минюста по республике, всему виной начавшийся «свадебный сезон».

Однако, несмотря на взрывную статистику по регистрации отношений, рождений зарегистрировано немного меньше, чем обычно.

- В частности, за отчетный период супругами стали 261 пара новобрачных (в последние несколько недель браков было не более 150), а новорожденных зарегистрировано всего 267 (ранее было более 300), - отметили в пресс-службе.

По информации министерства, средний возраст новобрачных был до 30 лет, мужьями становились в основном в возрасте 27-29 лет, а женами – 26-28. Среди молодоженов были также и молодые пары до 19 лет и возрастные – 64, 67 лет.

Больше всего браков было зарегистрировано в Симферополе – 46, Керчи – 29 и Ялте – 25.

Заметим, за последний год в Крыму 12521 пара влюбленных узаконила отношения в отделах ЗАГС. Количество браков увеличилось почти на 15%, сравнительно с прошлым годом.