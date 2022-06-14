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Экономика14 июня 2022 12:18

В Крыму с начала уборочной кампании собрали 27 тонн черешни

Всего в этом году планируется собрать урожай черешни с площади 551 га
Елизавета КВАЧКОВА
Елизавета КВАЧКОВА
В Крыму стартовала кампания по уборке черешни

В Крыму стартовала кампания по уборке черешни

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Крыму с начала кампании по уборке черешни собрали 27 тонн ягод на 18 гектарах, сообщили в Минсельхозе республики. Всего в этом году в регионе планируют собрать урожай на 550 гектарах.

- Всего планируется собрать урожай черешни с площади 551 га. Увеличена площадь на 60 га за счет вступление в плодоношение молодых садов. Одним из предприятий, которые начали убирать черешню, является ООО «Фруктовый рай», - говорится в сообщении.

На территории данного хозяйства также растут кусты ежевики, малины, хурмы и зизифуса. Общая площадь насаждений составляет 250 гектаров. Наибольшие площади черешни расположены в Бахчисарайском, Красногвардейском, Нижнегорский, Симферопольском районах.

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