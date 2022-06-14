Двое актеров севастопольского театра стали заслуженными артистами

Награды артистам в торжественной обстановке вручил Михаил Развожаев. Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Артистам Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского Евгению Овсянникову и Татьяне Сытовой присвоили звание заслуженных артистов. Награды за большой вклад в сохранение и развитие культурного наследия севастопольским артистам вручил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

Стоит отметить, что звания «Заслуженный артист города Севастополя» Евгений Овсянников и Татьяна Сытова были удостоены еще 25 марта. Торжественное вручение государственных наград, однако, состоялось 14 июня - в честь Дня города в Севастополе.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

- Считаю вручение наград в этот день правильной традицией, - отметил Михаил Развожаев в своем Tg-канале.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

Времени отпраздновать получение наград у заслуженных артистов Севастополя не было. Почти сразу они отправились на репетицию, ведь вечером 14 июня в театре запланирован показ спектакля «Мнимый больной», в котором задействованы и Евгений Овсянников, и Татьяна Сытова.

- Как мне объяснили у нас в отделе кадров, не вручено - не получено. Вот теперь вручено, - подчеркнул Евгений Овсянников.

Фото: пресс-служба губернатора Севастополя

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