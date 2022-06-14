Котик Мостик станет одним из символов Крыма на Петербургском экономическом форуме

Фото: пресс-служба корпорации развития Республики Крым

Мягкая игрушка «Котик Мостик» станет одним из главных символов крымского стенда на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которой состоится в этом году 15-18 июня. Об этом сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.

- Пушистый блогер Мостик символизирует новую эпоху возрождения Крыма, эпоху воссоединения с Россией. Как раз Мостик и был не только летописцем строительства, но и объединенным символом новой истории российского Крыма. В кратчайшие сроки был построен красавец Крымский мост, соединивший не просто два берега Керченского пролива, но и восстановивший общую историю и разорванные судьбы людей, - отметил Даниил Пидаев.

Кот Мостик - это усатый хозяин Керченского моста. Маленького хвостатого нашли строители дорожного сооружения в апреле 2015 года на косе Тузла Керченского пролива. Неравнодушные приютили рыжего в строительном городке, а позже в сети начали распространяться шутки, что пушистого якобы взяли на подряд в качестве специалиста по контролю качества выполнения строительных работ. У Мостика даже появились собственные аккаунты в соцсетях и в мессенджерах, в частности, в Telegram, где несколько раз в неделю публикуются посты о жизни и работе котика.

Фото: Кот Мостик/Telegram

Мягкие игрушки «Котик Мостик» были специально и впервые изготовлены к ПМЭФ по заказу Корпорации развития Республики Крым. Они будут вручаться подписантам инвестиционных соглашений. Игрушка рыжего выполнена отечественными производителями, на груди у него пришпилено удостоверение редактора котоновостей, а на шее повязана бандана с надписями на русском, английском и китайском языках «Инвестируй в Крым».

Фото: Кот Мостик/Telegram

- Мы демонстрируем, что Крым – это точка притяжения для бизнеса и инвестиций, комфортный регион для работы и для отдыха. На полуострове активно возрождаются эфиромасличная отрасль, садоводство и виноградарство. Мы открыты для новых идей и проектов, - подчеркнул генеральный директор.

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