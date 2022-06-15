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Общество15 июня 2022 5:50

Как выглядит Ялта в дождливый июнь 2022

Появились 5 атмосферных фото Южного берега Крыма
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта в июне 2022. Фото: Алекс Кедми/VK

Ялта в июне 2022. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский полуостров туристический сезон совпал с сезоном дождей, и нечего с этим не поделать. В середине июня природа щедро льет на южный край небесную влагу, которая придает особую прелесть и без того живописным местам.

Дождь не может испортить настроение позитивным людям. Фото: Алекс Кедми/VK

Дождь не может испортить настроение позитивным людям. Фото: Алекс Кедми/VK

- Летний дождь на ялтинской набережной, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.

По лужам весело гонять на велосипеде. Фото: Алекс Кедми/VK

По лужам весело гонять на велосипеде. Фото: Алекс Кедми/VK

Крымский фотограф часто радует пользователей социальных сетей своими талантливыми и атмосферными работами.

Популярная прогулочная зона города счастья не пустует даже в дождливую погоду.

Туристы любят отдыхать на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Туристы любят отдыхать на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK

Туристов, приехавших в Ялту, чтобы надышать морским воздухом и насладиться красивыми видами, нельзя удержать в четырех стенах. Тем более, что иногда небо проясняется, тучки истощаются и выглядывает солнышко.

Дождевик спасает от непогоды, если забыл дома зонтик. Фото: Алекс Кедми/VK

Дождевик спасает от непогоды, если забыл дома зонтик. Фото: Алекс Кедми/VK

А затем опять начинает лить как из ведра.

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