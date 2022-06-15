Как выглядит Ялта в дождливый июнь 2022

Ялта в июне 2022. Фото: Алекс Кедми/VK
Крымский полуостров туристический сезон совпал с сезоном дождей, и нечего с этим не поделать. В середине июня природа щедро льет на южный край небесную влагу, которая придает особую прелесть и без того живописным местам.
Дождь не может испортить настроение позитивным людям. Фото: Алекс Кедми/VK
- Летний дождь на ялтинской набережной, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.
По лужам весело гонять на велосипеде. Фото: Алекс Кедми/VK
Крымский фотограф часто радует пользователей социальных сетей своими талантливыми и атмосферными работами.
Популярная прогулочная зона города счастья не пустует даже в дождливую погоду.
Туристы любят отдыхать на ЮБК. Фото: Алекс Кедми/VK
Туристов, приехавших в Ялту, чтобы надышать морским воздухом и насладиться красивыми видами, нельзя удержать в четырех стенах. Тем более, что иногда небо проясняется, тучки истощаются и выглядывает солнышко.
Дождевик спасает от непогоды, если забыл дома зонтик. Фото: Алекс Кедми/VK
А затем опять начинает лить как из ведра.
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