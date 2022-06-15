В Симферополе в результате ливня 14 июня повалило несколько ветвей деревьев

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

В результате сильного ливня, который обрушился на Симферополь 14 июня, повалило несколько ветвей деревьев. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, коммунальщики уже приступили к устранению последствий непогоды.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

- Сотрудники МБУ «Город» в оперативном режиме ликвидируют последствия непогоды. На данный момент снос аварийных деревьев и ветвей рабочие производят на улицах Куйбышева и Севастопольская, - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Ранее КП-Крым показывала эпичные видео затопленного Симферополя. По прогнозам синоптиков, непогода задержится в столичном городе еще на несколько дней. В региональном гидрометцентре предупредили, что 15 июня также возможны кратковременные дожди и гроза, в то же время воздух будет теплым - до 26 градусов.

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